丁噹天生擁有好歌喉，私下也很注重養生，身材姣好。（陳俊吉攝）

丁噹天生擁有好歌喉，私下也很注重養生，身材姣好。（陳俊吉攝）

丁噹主演的《搭錯車》將於6月24、25日在臺南文化中心登場。（陳俊吉攝）

丁噹到劇團排練時，都會自帶便當，控制飲食。（陳俊吉攝）

「情歌女王」丁噹去年大豐收！她主演的音樂劇《搭錯車》台北場叫好叫座，將於今年6月24、25日移師台南舉行。為了維持窈窕身材，她在排練期間，每天都自帶「瘦身便當」，嚴格控制飲食，不讓體重增加。她也因為飾演女主角「阿美」，收獲了許多人生體悟，與父母之間的互動更加親密。

丁噹說，這3年因為疫情關係常常需要隔離，她開始上菜場買菜、學習料理，廚藝精進不少，想要吃的養生又健康，她的秘訣是「我每天炒兩樣蔬菜、一個蛋，偶爾吃一點魚肉、雞腿」，而且只吃早、午餐，「我每天會換不同蔬菜，早上跟中午吃飽之後，晚餐就盡量不吃了。」

來自單親家庭的丁噹，18歲就離家到各大PUB駐唱，當歌手後更經常飛往各城市開唱，與家人相處的時間不多。她自從演出「阿美」後，深刻體悟劇中父女情，現實生活中也更加珍惜陪伴家人的時光。

她前陣子接爸爸到上海住了一個多禮拜，除了安排爸爸針炙調理身體，父女倆還在外灘、和平公園牽手散步。她形容：「第一次跟父親這麼親密！我幫他做早餐，帶他去以前小時候他帶我去過的地方，睡前幫他放洗腳水。」

不過她特別早起做飯、煲湯給爸爸喝，爸爸竟回她6個字：「不要不要不要！」她趕緊解釋，爸爸喜歡重口味，自己做菜清淡，而且注重養生，還特別在湯裡加了中藥食材幫爸爸補身體。

今年過年，丁噹先回杭州幫媽媽買年貨、做年夜飯，大年初一再去嘉興老家看外婆，她說每年過年一定要做的事就是去看外婆，把握時間行善盡孝。而開工之後，她將再度來台籌備《搭錯車》台南場，也是巡演第33場，門票已於 ibon售票系統開賣。

談到兔年新希望，丁噹希望今年可以有新專輯、演唱會，跟大家多見面，也坦言去年身旁雖然出現追求者，但兩人聚少離多，還沒有帶回家見父母，期待今年能夠開花結果，她害羞笑說：「今年最希望的一件事，就是希望另一半可以正式確定。」