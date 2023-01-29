哥哥張國榮在歌壇及戲劇上都有傑出的表現，而他的感情世界也因此備受關注，除了他的同性伴侶唐鶴德之外，他年輕時曾愛過一位圈內女孩，而他更是張國榮唯一求過婚的女性，她就是毛舜筠，如今已經61歲的她曾經歷三段婚姻，保養得宜的她與女兒同框也猶如姊妹一般。

出生在香港的毛舜筠，由於父母都在電視台工作，讓她從小非常嚮往能踏入演藝圈，而她長大後雖遭父親反對，但最後仍到父親公司工作並兼職做模特兒，之後也加入《Bang Bang帶你威》節目主持，當時年僅17歲的毛舜筠也與張國榮結識，據悉張國榮對她可以說是一見鍾情。

活潑開朗的毛舜筠漸漸與張國榮熟識，之後也一同主持音樂節目，在一次的機緣下兩人演出電影《愛情故事之十九歲》中的情侶，不久後兩人因戲感情升溫便開始交往，當時雙方都非常認真對待這份感情，毛舜筠更將張國榮帶回去見家長，不過張國榮在交往不久就向女方求婚，讓她瞬間不知如何是好，最終兩人以分手收場，1992年兩人再度合作戲劇《家有喜事》扮演夫妻，雖然沒有過去的心動，但兩人也成為好友，對於這段感情，張國榮曾在採訪中說：「如果當時你答應我的求婚，或許你已經改變了我的一生」。

然而，毛舜筠共歷經三段婚姻，第一段婚姻1981年與圈外人文舒揚結婚兩年後年離婚，接著1988年與蔣家駿結為夫妻，但在1994年劃下句點，同年三度結婚嫁給區丁平，婚後育有兩名女兒，有次毛舜筠在IG上曬出與女兒的合照，照片中染著金髮的她，氣色相當好，且保養得宜的她風采依舊。