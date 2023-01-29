大陸貴州省相關部門製作的3集電視專題片《一嚴到底——貴州正風肅紀反腐》，28日晚播出首集《嚴明政治紀律》，披露前貴州茅台董事長高衛東被查出沉溺賭博、多次嫖娼。

專題片中，貴州產業技術發展研究院原副院長宗文、省政協原副祕書長王進江、省煤田地質局原局長高衛東、省財政廳原副廳長冉茂文等出鏡懺悔。通報顯示，高衛東除了甘於被「圍獵」、沉溺賭博、多次嫖娼，還搞兩面派、做兩面人，搞政治攀附，熱衷迷信活動，並處心積慮對抗組織審查。

專題片首次披露，2022年1月，貴州省紀委省監委對高衛東涉嫌違紀違法問題立案審查調查。被採取留置措施前，高衛東大肆對抗組織審查。當得知省紀委到某高爾夫球場調查其打高爾夫球相關情況，他多次找來與他長期一起打高爾夫球的商人朋友串供，試圖掩蓋長期與商人打高爾夫球而且從來沒有支付過打球費用的事實。

2022年4月，高衛東擔心他通過妻哥梁某收受商人金某賄賂的事暴露。為掩蓋這個事實，他和二人串供商量對策，甚至還對梁某進行模擬審訊演練，直到他認為回答滿意為止。對於他認為家裡說不清來源的東西，比如收受的酒、衣服、手錶等就叫親朋好友打了幾個包轉移到他們家裡。

在專題片中，高衛東流著淚懺悔說，「希望更多的人以我為鑑，千萬不要步我的後塵。這種痛苦不是一個『悔恨』能說清楚的。一個普通人家正常的相聚吃飯，現在對我來說，都是一種遙不可及的幸福。」

更早出事的另一個原茅台集團董事長袁仁國則沒爆出嫖娼問題，而是以愛收錢著稱。法院經審理查明，當年袁仁國非法收受他人給予的財物共計1.129億多元人民幣。而高衛東也被查出非法收受巨額財物，只是金額還未具體公布。