台南市警察局三線一星祕書室主任莊武能涉及恐嚇取財，被記2大過免職，事後透過媒體訴說委屈。南市警察局長方仰寧3日受訪時說，與莊武能過去有共事的緣分，雖對莊做錯事感到遺憾、痛心，但仍希望法理情兼顧，不願陷他於孤立局面，目前尚未收到莊提出的行政救濟，不過有鼓勵其勇敢反省、面對司法，整理對自己有利的事證。

莊武能1日被爆出涉及恐嚇取財與男女不正當交往，南市警局第一時間將他記1大過並改調非主管職務，不過市警局2日開考績會，決議改記2大過並免職，對於莊的免職處分，不少基層員警認為「下手過重」，但也有人覺得「剛好而已」，據悉莊昨日親自出席考績會，並表示不能接受此處分。

對此，市警局表示，因莊拒捕，造成員警開槍，傷害警察形象至鉅，另有已婚涉及男女不當交往並衍生恐嚇取財刑事責任，考績會決議由原擬議的停職，改加重到一次2大過免職。

記者致電於莊武能，他受訪時聽起來心情平靜，但表示不願再對外發言，一切交由律師處理，謝謝外界的關心。其律師則說，如果有最新消息，一併統一說明。

方仰寧說，過去與莊武能共事過，彼此有一個緣分，事後主動聯繫他時，莊不斷哭著道歉和懺悔，當下勸他「男兒不要輕易流淚」，並提醒莊一些事情，包含法律上的權益、家庭感情的處理及往後面對的官司，希望他坦然面對、勇敢反省，做好應有的因應措施，如聘請律師維護自己相關權益，另也千萬不要再有對外的情緒性發言，一切依證據說話，正向面對司法。