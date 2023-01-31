貪汙案在許多國家都可能發生，中國湖南前湘潭市人大常委會前副主任傅國平，過去因嚴重違紀違法問題被調查，在今年1月被開除黨籍和公職，辦案人員在他家中找出大量的現金，銀行整整用5台點鈔機清點了5小時，總共金額是1200多萬人民幣（約5348萬新台幣）。

根據《新聞晨報》報導，傅國平曾於2012年9月調任湘潭縣委副書記，後任代縣長、縣長，2016年7月任湘潭縣委書記、湘潭天易示範區黨工委書記，2021年7月卸任，此後擔任湘潭市政府副秘書長，並於2022年1月2日當選湘潭市人大常委會副主任，同年7月19日被官宣落馬。

銀行人員花了5小時才清點完畢。（圖／翻攝自微博）

沒想到，傅國平任職期間不法收受禮品和禮金，在鄉下老家修建了一棟房子，用來存放贓款贓物，辦案人員前往搜查，發現房子頂層閣樓一處牆有明顯修補痕跡，敲開一看發現裡面堆著成箱的現金，銀行工作人員用5台點鈔機，清點5個小時才算出贓款的實際數目。此外，各種高檔菸酒也是堆積如山，光茅台酒就有230多箱，足足裝了一貨車。

傅國平今年1月被開除黨籍和公職，因為他違規收受112名公職人員及私營企業主所送紅包禮金共計1175.5萬人民幣、港幣1萬元。其中，黨的十九大以後收受紅包禮金共計613.3萬人民幣、港幣1萬元。對此，他坦言自己傳導了一種不良風氣，在當地造成非常不好的影響，懺悔道：「我沒有敬畏組織、敬畏法紀、敬畏權力，不值得，不值得」。

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