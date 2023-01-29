台積電資本支出在2022年削減至360億美元，低於最初預期的400～440億美元；並重估2023年資本支出可能進一步下降到320～360億美元。法國外貿銀行研究團隊非常關切此點，強調半導體行業是現代供應鏈中不可或缺的一部分，但這並不意味著半導體不存在週期性的逆風！台積電推遲投資，意味著半導體行業的增長速度勢必低於疫情以來的幾年。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，短期來看，半導體行業面臨的壓力很大，在多重需求減緩下，曾經蓬勃發展的半導體行業可能在2023年萎縮5～10％，科技週期只可能在2023年下半年或以後，才會轉向回升。

法外貿銀研究團隊以美元計算，2022年第四季台積電的收入季減1.5％，公司方面預計2023年第一季收入將繼續呈現季比收縮14％。該研究團隊指出，台積電收入下降有兩個方面的原因：其一，疫情導致供應鏈受阻以來，企業更加謹慎地轉向「以防萬一」（「just-in-case」）的商業模式，消化庫存的時間比以前更長。其二，高利率抑制全球消費類電子產品的需求，晶片製造商的新訂單數量持續低迷，這一點從台灣出口同比增速下降18％、出口訂單同比下降24％也可以明顯看出。

艾西亞指出，中國大陸的重新開放可能會提供半導體業營收一些幫助，但無法抵消全球需求疲軟的拖累，產業有較樂觀的訊息是汽車和人工智慧的高性能計算（High Performance Computing, HPC）晶片需求仍具韌性，可以在一定程度上緩解智慧手機銷量下滑帶來的壓力。

此外，各國政府都在大力補貼幫助晶圓廠擴大規模，艾西亞認為，需觀察實際能夠緩解極高成本的效果，而且地緣政治緊張局勢只增無減，為了緩衝可能出現的制裁風險，新出現的「友岸外包」趨勢將進一步增加晶片製造成本。