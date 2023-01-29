大陸乘聯會和科瑞諮詢29日聯合公布「2022年12月新能源汽車三電系統洞察報告」指出，12月大陸新能源汽車動力電池裝機量較11月增加12.1GWh。磷酸鐵鋰電池在短期內依然保持快速增長，2022年市占率超越三元達到55.6％。

上證報引述數據顯示，2022年12月，新能源汽車動力電池裝機量為40.2GWh，年增50.6％。2022年累計裝機量261.8GWh，年增84.3％。

報告分析，2022年動力電池市場配套結構外形顯示，方形電池在大陸市場地位依然穩固，2022年方形電池占據93.2％的市占率。軟包、圓柱形電池的市場呼聲逐漸提高，但從銷量份額上仍未見起色。

從材料方面來看，磷酸鐵鋰電池在短期內依然保持快速增長，2022年市占率超越三元達到55.6％。電芯材料價格在2022年年尾又出現一定幅度的上漲，低成本電池的市場優勢進一步增強。