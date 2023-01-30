裁員潮席捲美國科技行業，甚至更擴大至科技業之外的企業，陶氏、3M及SAP等；近期宣布裁員的科技業包括微軟、IBM等。UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室(瑞銀財管CIO)的全球股票策略並不看好科技板塊，並預計該板塊在未來幾個月繼續跑輸大盤。全球策略同時保持不看好美國股票，因為科技股和成長股在美股的權重較高。

雖然瑞銀財管CIO不看好科技股表現，且裁員潮斜坡考驗由科技業向外擴散，但美國那斯達克指數在春節近一周漲幅達4.3%，近一個月漲幅也逾1成，跑贏道瓊指數。

瑞銀財管CIO預計今年全球股票盈利增長由正轉負至-3%(市場預期為+2%)，美國股票盈利將會收縮4.4%。在當前通脹及利率上升、經濟增長放緩的背景下，防禦性、價值型和收益機會的組合料將跑贏大盤。

瑞銀財管CIO認為，科技股估值尚未出現轉機。該板塊估值在過去十多年不斷擴張，市盈率雖然已從29倍下降到19.1倍，但仍比其10年均值高出4%。板塊繼續面臨不利因素，包括實際利率上升，導致板塊表現承壓。此外，在消費者需求不溫不熱和企業前景黯淡的情況下，科技股盈利預測或將進一步下調。部分科技行業更容易受到中美關係緊張和全球科技角力的影響。