春節漏夜違規競速車輛全都錄 警局長親自督軍

打擊違規競速無假期！清水分局春節期間接獲民眾報案反映，噪音車輛影響安寧，警方調閱監視器追蹤車號，從民眾以手機錄影提供影像中，發現有4部車輛除夕夜時違規競速；警方將依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛舉發，並依刑法第185條公共危險罪通知車主到案。警察局長李文章29日親自前往清水分局督軍，展現打擊不法無假期。
清水警分局轄區的民族路與四維路口，春節期間接連接獲民眾報案反映，噪音車輛影響大樓居民安寧，經民眾以手機錄影提供的影像中，發現有4部車輛在除夕夜時疑似違規競速；警方經比對確認車號後，將依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛舉發，並依刑法第185條公共危險罪通知車主到案說明。
警方指出，清水分局也鎖定9輛多次參與車聚的噪音車輛，將通報環保、監理單位針對噪音及改裝違規協助辦理檢驗，更發勸導書予車主，以強力的執法作為及柔性勸導約制雙管齊下，就是要給民眾安寧的居住環境。
台中市警察局長李文章昨日特前往清水分局轄內，勘察噪音車輛聚集地點後指出，清水分局結合所屬11間派出所的警力聯合編組執行「深夜防制危駕巡守勤務」，針對臨港路、民族路、中清路及港埠路等噪音車輛常出沒的地點巡守，展現強勢執法的決心。
李文章呼籲，警方打擊違規競速、噪音改裝車輛的決心絕不間斷，除持續強化取締專案勤務深度、密度及廣度外，更透過全面延續性宣導活動和民衆協力，以有效防制噪音及改裝車輛違規，提醒市民切勿改裝車輛製造噪音，養成守法觀念與習慣，才是最明智的決定。
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