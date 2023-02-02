有網友在「記者爆料網」以「現代版風火輪」為題，PO出一段影片，片中1輛賓士車與另1輛轎車在台18線阿里山公路疑似競速飆車，途中賓士車前輪還著火冒煙，兩車一前一後停下車來查看，語氣十分驚訝，嘉義縣中埔分局看過影片，表示除將依道路交通管理處罰條例相關違規開罰外，是否涉及刑法公共危險罪部分，將通知駕駛人到案釐清後偵辦。

現代風火輪？ 台18線競速開到輪子起火警追查

中埔分局指出，有民眾po網反映有2輛白色自小客車在嘉義縣番路鄉台18線40公里下山方向沿線違規跨越雙黃線、逆向及競速等危險行駛，警方將追查危險行駛違規的車主，並通知到案說明，全案除了將依道路交通管理處罰條例相關違規開罰外，是否涉及刑法公共危險罪部分將通知駕駛人到案釐清後偵辦。

中埔分局也呼籲，危險駕車行為觸犯「道路交通管理處罰條例」，最高可處新台幣2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；若發生事故，可對肇事者吊銷駕駛執照，駕駛人在山區道路跨越雙黃線及競速等違規行為，很容易造成重大交通事故發生，也危及其他用路人的安全，請各位駕駛人行車時遵守交通規則，避免害人害己，另警方也會嚴格執法，以還給民眾安全的交通環境。