大里仁愛醫院骨科部長、醫師黃贊文指出，此手術除填補缺損的骨頭，特別使用新式的鎖合式髖臼強化器（locking cage）進行第3次的人工髖關節置換手術。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

雲林6旬葉姓婦人曾罹子宮內膜癌導致左側髖關節壞死，接受人工髖關節置換手術，未料術後8個月內接連發生人工髖臼杯、髖臼支架鬆動，舉步艱難，1年多來住家和醫院兩點一線，平時僅能用輪椅、拐杖代步；葉婦至大里仁愛醫院求診，透過微創方式進行第3次人工髖關節置換手術，順利恢復。

大里仁愛醫院骨科部長、醫師黃贊文指出，葉婦已開過2次人工關節置換手術，這次除了因為髖臼支架鬆動造成很大的骨頭缺損，葉婦的骨質疏鬆症也嚴重，此手術除填補缺損的骨頭，特別使用新式的鎖合式髖臼強化器（locking cage）進行第3次的人工髖關節置換手術。

黃贊文說明，葉婦使用的是「國產的鎖合式髖臼強化器」，是來自林口長庚醫院骨科教授謝邦鑫和長庚大學博士戴金龍的設計，並榮獲第16屆國家新創獎；當病人有大範圍髖臼骨缺損及骨質疏鬆症時，新式的鎖合式髖臼強化器可以提供比傳統進口的髖臼支架更好的穩定度。

黃贊文說，當時葉婦和其女兒帶著行李從雲林至門診，鼓起勇氣要再開第3次刀，希望這次手術可以讓她回到正常的生活，令人相當不捨；手術以微創的方式順利完成，病人休息一晚後即可下床走路，隔天也在床邊騎簡易腳踏車運動，第3天順利出院，現在葉婦已可陪伴孫子在公園騎腳踏車享受親子時光，僅6個月回診1次且無需進行復健。

黃贊文說，台灣每年有超過1萬例的人工髖關節置換手術，手術後因為人工關節鬆動而需要再次手術的病人也逐年增加。若是因為子宮內膜癌或子官頸癌而接受過放射線治療的病人，則有比較高的風險容易發生人工關節鬆動；他建議，接受人工關節置換手術的民眾應該定期回診，若有持續疼痛不適的情況發生，應尋求專業骨科醫師進一步詳細的評估。