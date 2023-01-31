開工大吉！雖然年假已經結束，想賞燈會的朋友把握機會來去新北市平溪走走！自即日起至2/28止，在平溪區的菁桐電子天燈館前、平溪火車站階梯、十分風景區入口處等3個地點，展出三座期間限定的燈光藝術裝置，於每晚17:00-22:00亮燈，結合繽紛、祈福與天燈意象等光影氛圍，讓白天和夜晚的平溪展現不同風貌。

除了限期展出的藝術裝置，平溪地區是處值得緩下腳步、慢慢感受自然與人文的幽靜山城，尤其推薦民眾可自瑞芳火車站轉搭乘台鐵平溪支線，途經大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐等車站，每一站都擁有不同風情；或是搭乘台灣好行795公車亦可輕鬆抵達平溪和十分。

「希望之光」將綠意盎然的樹木化身為璀璨動人的許願樹。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

像是大華壺穴位於平溪區大華車站周圍，為基隆河的河谷地形景觀，河床上處處可見許多圓滑的坑洞，地形學上稱為「壺穴」，係因地質岩層的結構性硬度不均，經夾帶細沙的河水沖刷而產生坑洞，然後流水在坑洞中形成小漩渦進行再沖蝕，最後形成壺型的小洞穴，是一處大自然的地理教室。

大華壺穴位於平溪區大華車站周圍，為基隆河的河谷地形景觀，相當特殊。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

十分老街則可以觀賞到「火車門前過」的奇景，十分聚落的形成係起源於早期開採煤礦而興建的鐵路支線，隨時代更迭採礦落沒後，老街被保留了下來，現在可以看見許多充滿懷古風情的店家和街道風貌，也是許多影視取景之地，不過因為老街和鐵軌距離相當近，新北市觀光旅遊局也呼籲民眾前往遊玩時務必遵照交通警示標示通行，不要隨意跨越鐵軌軌道，才能玩得愉快又平安！

喜歡親近自然的民眾，則是非常推薦必訪的十分瀑布，該瀑布有台灣尼加拉瀑布之稱，設有多處的觀瀑平台讓民眾可欣賞瀑布美景，同時新北市觀光旅遊局考量到無障礙空間，先前於此已打造完成十分瀑布公園友善步道，讓身障者或推娃娃車的民眾都可以在親友的陪同下，共賞瀑布之美。

平溪老街坐落在靜謐的山間，鐵道與古厝呈現懷古風情之美。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

平溪老街充滿古樸感，沿著斜斜的山坡以及鐵道兩旁可看見古厝房舍，也有傳統的柑仔店和小吃店林立，抬頭看見火車從老街上方鐵道橋行駛而過所發出的聲響，更增添這條老街的特色。周邊特色景點像是觀音巖警報鐘亭、八仙洞、防空洞等，充滿歷史留下的痕跡，也相當值得一訪。更多相關資訊歡迎上「2023新北市平溪天燈節」活動官網、新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書查詢。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）