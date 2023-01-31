林明溱承諾若當選立委，雖然任期不到1年，將優先為全國逾14萬名鄰長爭取每月1000元為民服務費。（楊靜茹攝）

南投縣前縣長林明溱接受國民黨徵召，回鍋參選南投縣第2選區立委補選，開春後他發射選戰第1炮，31日開記者會宣布將為全國逾14萬名鄰長謀福利，他認為鄰長職務最小，工作卻不輕鬆，幫忙政令宣導、反映民意，卻是義務職，連車馬費都沒有，若當選將修法增加條例，「每月1千元為民服務費給鄰長運用」。

南投縣第2選區、濁水溪線立委席次補選，有陳聰鑑（無黨籍）、蔡培慧(民進黨)、林明溱(國民黨)、魯昱君(國家公義運動黨)共4人登記，將於2月7日前辦理號次抽籤、3月4日投開票。

林明溱說，鄰長業務包含分送政令宣導資料、急難救助服務、推廣睦鄰互助、反映民情、通知村里民出席重要座談會、發動村里民幫忙環境清潔等，服務村里的交通費、電話費等卻得自掏腰包，還得聽民眾吐苦水或被罵，讓鄰長很無助，無奈嘆「做到流汗，嫌到流涎」。

「鄰長有苦勞、功勞，卻沒有酬勞。」林明溱表示，鄰長福利少，除每月訂報補助、每年1次自強團康活動補助，各鄉鎮市公所也補助鄰長健保費，另得支付自付額681元，若鄰長在任內死亡，僅1萬元遺族慰問金（台北市、高雄市有1萬5000元）。

林明溱指出，財源充裕的六都各訂名目補貼鄰長辛苦，如台北市、新北市每月1500元，台中市及高雄市每月1500元到2000元的交通補助費，桃園市則是工作協助費每月2200元，台南市每年6000元工作慰問金，月平均500元。苗栗縣則編列每月550元為民服務費。

林明溱認為，南投縣有4273名鄰長，每人服務15戶至20戶，他擔任縣長期間，體恤鄰長，編列每年500元、各公所再加碼每年500元，根本入不敷出，實在太少了，若他當選立委，雖然任期不到1年，將透過修法優先幫鄰長爭取福利，於《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第7項增訂「鄰長為民服務費，每月1千元」，全國14萬2431名鄰長將受惠。