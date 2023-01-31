轄區快官派出所表示，特別是彰南路6段附近經常有水鹿出沒，提醒民眾深夜開車經過此處，應減速慢行，保護水鹿也保護自己。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化警分局快官派出所員警高偉倫(左二)生前最後一次值勤，也是進行水鹿救援。(本報資料照片)

彰化縣八卦山沿線經常有水鹿出沒，近年來發生多起水鹿闖進馬路的車禍意外，31日凌晨彰南路4段再傳水鹿被撞死意外，臟器外露死狀悽慘，轄區快官派出所表示，特別是彰南路6段附近經常有水鹿出沒，提醒民眾深夜開車經過此處，應減速慢行，保護水鹿也保護自己。

警方表示，今天凌晨1點25分接獲民眾通報，彰南路上有水鹿遭撞，隨即派員趕抵現場，發現水鹿橫躺在路邊，疑似遭高速衝撞，臟器外露死狀悽慘，隨即通知清潔隊等單位協助清理現場。

警方說，由於現場並沒有監視器畫面，因此正在調閱鄰近的路口監視器，以釐清肇事駕駛及事發經過，不過從現場遺留下的玻璃碎片及相關跡證研判，肇事的應該是自小客車，目前正全力偵辦中。

警方強調，快官所靠近山區，因此時常有水鹿出沒，像是鹿殺、鹿闖民宅、鹿跌水溝等案件都是很常見的，特別是彰南路4到6段 這區間，呼籲夜晚民眾駕車經過此路段時，應減速慢行，避免發生追撞水鹿事件，保護水鹿也能保護自己。