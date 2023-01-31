近日中國人民銀行（大陸央行）印發通知，為引導金融機構加大對綠色發展等領域的支持力到，將延續實施碳減排支持工具等3項貨幣政策工具。值得關注的是，本次人行表示將部分地方法人金融機構、外資金融機構納入碳減排支持工具的範圍。業內人士認為，這意味部分城市商業銀行將有望納入碳減排支持工具的金融機構範圍。

但人行對專項再貸款時間與碳減排支持工具的延續實施時間並不一致。針對碳減排支持工具延續實施至2024年底，而支持煤炭清潔高效利用專項再貸款則延續實施至2023年底。

據《21世紀經濟報導》指出，碳減排支持工具、支持煤炭清潔高效利用專項再貸款為2021年人行官宣推出，被認為是大陸綠色金融一大里程碑事件，相關貸款在2022年已初具規模。

為何延續該政策、擴大機構範圍有何作用？業內人士認為，自2021年兩項工具實施以來，其社會效應已開始顯現，成效顯著，延續政策將引導金融機構給予更多金融支持，尤其將工具支持的範圍擴大至地方法人機構，有助於綠色金融體系與碳減排工作向地方的細化拓展。

根據數據顯示，截至2022年9月底，大陸碳減排支持工具累計使用2400多億元（人民幣，下同），支持碳減排貸款超過4000億元，帶動減少碳排放8000多萬噸；煤炭清潔高效利用專項再貸款已經累計支持銀行向企業發放低成本貸款439億元。