「112年台灣鳳梨海外拓銷獎勵計畫作業規範」部分，亞洲以外地區國家(含中東)空運每公斤35元、海運每公斤7元；亞洲地區國家(不含大陸)空運及海運每公斤4元，使用棧板者，每公斤再增加1元，補助期間自112年2月1日至112年7月31日，出口目標2萬公噸。（取自農委會網站）

從鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦到石斑魚，台灣許多農漁產屢被大陸以蟲害或禁藥為由暫停輸入，農委會公布112年度外銷獎勵補助標準，其中以正值產季的鳳梨釋迦外銷獎勵最高，空運每公斤高達105元，鳳梨外銷補助將於2月1日上路，亞洲以外地區國家(含中東)空運每公斤35元、海運每公斤7元；亞洲地區國家(不含大陸)空運及海運每公斤4元。

根據「111／112年期台灣釋迦海外拓銷獎勵計畫作業規範」規定，歐美地區國家空運每公斤105元、海運每公斤20元；中東地區國家空運每公斤70元、海運每公斤12元；其他地區空運每公斤45元、海運每公斤9元。

附加獎勵部分，若出口釋迦鮮果使用台灣大學授權鳳梨釋迦長程貯運技術每公斤增加5元；出口冷凍釋迦使用台東區農業改良場鳳梨釋迦催熟及全果冷凍技術，每公斤再增加5元，或出口商品型態為切丁、切塊冷凍釋迦，每公斤增加5元，上述附加獎勵須擇一。

而果品貨源具產銷履歷驗證通過者，每公斤增加3元；為台東場輔導的農藥殘留零檢出果品(ND果)，每公斤增加5元，同樣擇一附加獎勵。

本次獎勵期間(以報關日期認定)，釋迦鮮果為111年12月1日至112年4月30日；冷凍釋迦為111年12月1日至112年11月30日，釋迦鮮果及冷凍釋迦總計出口目標5000公噸。

「112年台灣鳳梨海外拓銷獎勵計畫作業規範」部分，亞洲以外地區國家(含中東)空運每公斤35元、海運每公斤7元；亞洲地區國家(不含大陸)空運及海運每公斤4元，使用棧板者，每公斤再增加1元，補助期間自112年2月1日至112年7月31日，出口目標2萬公噸。

根據統計，去年美國以9億1667.1萬美元出口值位居我外銷最大國，進口同樣以46億5502.5萬美元、佔比17.5％位居第一，農產貿易逆差超過37億美元；外銷日本則以8億5601.1萬美元、16.4％次之；外銷大陸則以6億7841.2萬美元、13％位居第3。

值得注意的是，大陸出口值較前年的11億2053萬8000美元，大減39.5％，主因和大陸近年暫停台灣多項農漁產品如鳳梨、鳳梨釋迦、石斑魚、白帶魚等有關。