新舊內閣31日上午舉行交接典禮，立法院新會期將於2月1日開議，行政院長陳建仁31日下午即前往立法院，針對「全民共享經濟成果特別條例」交換意見並尋求支持。民進黨立法委員何欣純31日表示，特別條例沒有「空白授權」的問題，希望在野黨不要再杯葛、阻擋，盡快通過特別條例和預算。

何欣純說，特別條例目前還卡關、沒有通過，她覺得非常遺憾，也不符合普遍人民希望能夠盡快通過，盡快普發現金的期待。

針對在野黨質疑「空白授權」的問題，她說，條例的第3條寫得很清楚，包括撥補、挹注很多的基金，實現居住正義，減輕居住負擔、對中小企業的扶植及普發現金和對弱勢家庭的照顧等，都清楚寫在特別條例第3條的項目裡面，在野黨不用質疑空白授權的問題。

何欣純說，行政院在特別條例通過後，要編列特別預算並針對執行提出計畫，歡迎在野黨嚴格監督，讓計畫執行到位，讓特別預算幫助、照顧到每個國民，呼籲在野黨不要再杯葛、不要再阻擋，盡快通過特別條例和預算。