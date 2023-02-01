天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在訪問剛果民主共和國（民主剛果）的第一天，譴責他所謂的非洲「經濟殖民主義」。

路透社報導，方濟各抨擊引發非洲衝突的「貪婪毒藥」，稱富裕世界必須理解人比他們腳下的礦物更珍貴。

他譴責民主剛果「可怕的剝削形式，缺乏人道」，豐饒的礦產資源助長了戰爭、流離失所和飢餓。

民主剛果擁有全球最豐富的鑽石、黃金、銅、鈷、錫、鉭和鋰礦，但這些礦產資源引發民兵、政府軍和外國入侵者之間的衝突，且與不人道剝削勞工、童工及環境惡化息息相關。

他說：「貪婪的毒藥，讓鮮血玷污了民主剛果的鑽石。」

方濟各在民主剛果首都金夏沙（Kinshasa）總統府發表談話時說，剛果民主共和國的歷史因衝突和外國統治而中斷。

86歲的方濟各談到民主剛果的歷史時表示：「同樣奴役人民的經濟殖民主義取代了政治剝削。」

他用義大利文對民主剛果的政要說：「結果，這個遭受大規模掠奪的國家並未從其巨大的資源中充分受益。」

阿根廷籍的方濟各說：「放開剛果民主共和國，放開非洲。停止扼殺非洲：它不是待開採的礦產，也不是該被掠奪的土地。」他一說完，台下響起一片掌聲。

他在談話中勉勵為區域和平付出努力，並表示「我們不能對這個國家數十年來的流血事件習以為常」。

他也強調「自由、透明和可靠選舉」的重要性。民主剛果預計將在今年12月20日舉行總統大選。

方濟各說：「願無人會被那些在這個國家煽動暴力，並利用它進行可恥商業交易的人操縱和收買。」

坐在方濟各身旁的現任總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）是在2018年一場充滿爭議的選舉後上台執政。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120201