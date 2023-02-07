全球新冠肺炎疫情進入後期，經濟復甦成為關注焦點，然而目前卻存在銅礦供應嚴重短缺的危機，甚至可能延續至2030年，最差的狀況將導致通膨進一步惡化，經濟再出現問題。

CNBC報導，由南美洲供應量下滑，加上銅需求暴增，使得供不應求問題擴散全球，且銅礦又是電子、工業設備與綠色技術不可或缺的重要原料，讓價格與需求難以在短期內趨緩。

研調機構Wood Mackenzie金屬與礦業副總裁Robin Griffin坦言，「我們已經預測到2030年銅礦將出現嚴重短缺，主要原因在於重要產地祕魯陷入動盪，綠色能源產業對於銅礦的需求也提升許多。」

CMC Markets市場分析師Tina Teng則提到，「大陸解封對銅價產生重大影響，這改變未來的市場需求，且因為供應短缺而導致價格無法下降，全球通膨壓力可能繼續惡化，促使央行必須保持在更加鷹派的立場。」

Robin Griffin提醒，在能源轉型產業中，銅供應是一個需要解決的長期問題，因為在各項設備上都需要使用銅礦，且成長的幅度是相當快速與龐大。