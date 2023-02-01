隨著大陸的防疫措施進一步放鬆，製造業景氣略微回升，財新1月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.2，高於上月0.2個百分點，但連續第六個月處於收縮區間（低於榮枯線50）。

財新網1日公佈的報告表示，此數據走勢與大陸國家統計局昨日發布的製造業PMI一致；統計局公佈的1月製造業PMI為50.1，高於上月3.1個百分點，時隔三月重返擴張區間。

從財新製造業PMI分項數據來看，在疫情影響下，1月製造業生產、需求仍然疲弱，生產指數與新訂單指數在榮枯線下略有回升，分別連續第五、六個月位於收縮區間。產量方面，消費品類上升，中間品類與投資品類下降。外需方面，海外經濟衰退風險增加，新出口訂單指數同樣連續第六個月位於收縮區間，不過收縮程度趨緩。

生產和需求邊際好轉，帶動就業指數在榮枯線下上升。受訪企業反映，減員主要是由於疫情感染率上升導致人員無法到崗，以及部分企業在員工自願離職後沒有填補空缺。

生產經營也逐步恢復正常，企業對未來一年前景的信心持續回升，製造業生產經營預期指數升至2021年5月以來新高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，今年1月疫情對經濟的負面影響仍然存在，供給和需求趨弱，外需低迷，就業下降，物流亦未完全恢復，但製造業企業樂觀情緒繼續提升。

王喆分析，此輪疫情衝擊之後，加快恢復經濟、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點，改善預期、修復信心、增加收入、擴大消費、拉動內需則是重要途徑。展望未來，疫情發展仍有較強不確定性，應做好充分準備，應對可能出現的下一波疫情衝擊。疫情防控和經濟社會發展，仍需高效統籌。