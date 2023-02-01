國民黨台北市議員徐巧芯過往便表態要投入立委選戰，今更進一步宣布要爭取2024立委提名，還開心拿出印好的文宣品，並在媒體前向大眾表示決心。她透露，黨內對手、現任立委費鴻泰四年前尋求她支持時就已經承諾未來會交棒給她，雖然這個承諾「看起來無法繼續進行」，但她不會太介意，就是互相尊重、一起好好競爭。

徐巧芯今受訪時被問到，宣布參選是否會被解讀為中生代對黨內前輩施加壓力？她隨即回應「不會」，因為他們跟民進黨作戰都沒有壓力，怎麼會懼怕黨內的壓力呢？而所有的壓力都是讓他們前進跟成長的途徑，所以她不會去抗拒這些壓力，要繼續往前走，這都是在成長過程中必經的過程，能夠有這樣子挑戰自我的機會，對她而言非常重要。

徐巧芯說，現在要參加的是黨內初選，只要是黨員都有資格參加，初選過後不管誰出線，大家都會團結在國民黨之下，一起打贏2024年的選戰，這個也是無庸置疑的；不過她話鋒一轉，強調自己有信心能贏，因為她可以透過自身戰力，尤其是網路空戰部分，協助國民黨一起拿下2024年的執政權，所以她希望能夠通過初選，拿到這張門票，跟著國民黨的候選人一起奮戰到最後一刻。

徐巧芯指出，黨內初選的遊戲規則雖然是由黨中央決定，但自己參選的節奏是由自己決定，沒有要給誰壓力的意思，她面紙等文宣品都已經做好，並把四大政見列在上頭，而在地方上，包括跟里長們的溝通，跟志工夥伴的溝通，也都已經在年前做完，所以她現在就會開始啟動自己的初選節奏跟規畫。至於黨中央的部分，只要有公平的遊戲規則，她一定都能夠全力配合、支持跟接受。

另外，徐巧芯也笑說，她和費鴻泰都是好朋友，四年前她也是全力支持費鴻泰，當時費向她尋求支持時，就有告訴她「這可能是自己的最後一屆」，然後向她說未來考慮可能交棒給她，還跟她敬了一杯酒，說「敬未來的立法委員」，這是四年前曾經發生過的事情，「所以我想他是知道今年我可能出來參選的」。

徐巧芯意有說指的說到，本來費鴻泰說要交棒給她，現在看起來這個承諾可能無法繼續進行下去，但她也不會太介意，因為每個人在每個人生時期的想法不一樣，但四年前我全力地幫忙費鴻泰委員，現在她已有自己的人生規畫，希望兩人也是互相尊重、一起好好競爭，不會因為初選的關係，黨內同志就撕破臉。

徐巧芯說，大家未來2024年還是要一起協助國民黨，把民進黨給下架，把執政權給拿回來，她也相信費鴻泰資歷顯赫，很有經驗，未來如果國民黨能夠取得執政權，在內閣當中或者很多的職位上都還有能夠發揮的地方，未來她也會全力來支持費鴻泰。