非洲鼓老師詹慧玲2021年在桃園市中壢區遭警方盤查時，拒絕臨檢並表示「你真的很蠢」，遭葉姓警員「大外割」制伏。檢方認員警行為不符警察職權行使法規定，依涉犯公務員假借職務上之機會妨害自由罪嫌起訴。桃園地院依公務員假借職務上之機會強制罪判有期徒刑4月得易科罰金，另公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑6月，可上訴。

警政署表示，尊重司法判決，並請桃園市政府警察局就相關法律的協助及因公涉訟的經費輔助，如有不足可向警政署署申請補助，不讓員警孤單面對司法。

警政署表示，為落實依法行政，強化員警人權觀念及恪遵臨檢盤查程序，警政署業修訂「執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序」，使第一線同仁執行勤務有所遵循，以保護人民權益，同時兼顧治安維護效能。

警政署強調，會持續強化教育所屬，深化執法職能，落實各項執勤標準作業程序，培養與時俱進執法觀念，並督飭各警察機關強化程序完備並精緻執法，以兼顧人權及治安維護。