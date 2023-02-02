國民黨「世代交替」呼聲持續發酵， 黨主席朱立倫今上午赴花蓮縣黨部參加新春團拜活動時表示，黨內人才愈多愈好，願意為國家服務是好事，國民黨歡迎藍、白或其他顏色加入，「只要非綠都好」，黨的力量愈來愈大才能讓台灣更好；2024總統及立委選舉的提名作業預計下月4日南投立委補選結束後討論。

國民黨主席朱立倫今上午在立委傅崐萁、鄭天財、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣黨部主委張逸華、新城鄉長何禮台、吉安鄉長游淑貞及多位藍營議員等人的陪同下，到花蓮縣黨部參加新春團拜聯誼活動，並發送黨員、志工福袋等物，祝賀大家新年快樂。

朱立倫會後接受媒體聯訪時表示，他現階段到各地方與黨員同志一同團拜，是希望能藉此團結國民黨，並歡迎藍、白或其他顏色有共同目標的人入黨，「只要非綠都支持」，並強調，國民黨一定會號招更多的好朋友，黨內力量愈大才能讓台灣更好。

此外，同黨台北市議員徐巧芯宣布投入黨內立委初選，遭台北市資深議員秦慧珠砲轟「為己謀權、逼退老將」，面對黨內「世代交替」呼聲持續發酵，朱立倫則認為，人才愈多愈好，且願意為國家服務是件好事，「大家都是好朋友，都要加油！」

至於黨內何時啟動2024總統及立委選舉的提名作業，朱強調，現階段全黨團結輔選南投立委參選人林明溱，待3月4日南投立委補選結束才會開始討論相關事宜。