國民黨台北市議員近日表態投入立委初選，高喊「世代交替」。前國民黨青年團執行長蔡哲琛在2020年總統大選後轉職到性產業界，致力推廣性知識及開設課程指導愛撫、協助找到另一半性感帶及G點等。蔡哲琛透露，起因是看到前議員童仲彥「性福教室」課程才開始接觸該領域，如今蔡哲琛已成「金手指老師」，更在網路上被封為「台版加藤鷹」。

去年卸任黨職的蔡哲琛近日接受《鏡週刊》訪問時透露，離開國民黨前，便已鑽研該領域，且是看到童仲彥在臉書發布「性福教室」課程才開始接觸。蔡哲琛提到，跟童見面後相談甚歡，因而開啟金手指的探索及自我學習，即便政治理念跟童仲彥不同，但蔡哲琛仍感謝童仲彥為他的人生開啟不一樣道路的啟蒙。

蔡哲琛也提到，在青年團時，發現年輕世代在各議題上都很有自己想法，無奈許多議題若染上政黨色彩時，有時得做出不情願的表態，因此蔡哲琛跳脫框架，選擇擁抱多采多姿的世界。

被封為「台版加藤鷹」的蔡哲琛表示，全台灣目前確實只有他一個金手指老師。蔡哲琛強調，他教的不僅是技術，直言觀念比技巧更重要。