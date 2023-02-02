高雄一家神壇的陳姓男神棍謊稱神明要為女子小華（化名）「開筋骨」，在房間內用朱砂毛筆沾水點滿小華的全身，隨即用手和下體性侵小華得逞。由於陳男始終否認犯罪，法官認為陳男無法獲得同情，審理後依強制性交罪判處陳男3年2月徒刑。

小華在母親的介紹下，於2021年10月24日到一處神壇參拜。神棍陳男藉著宗教的名義，以及小華對法事一知半解，謊稱神明要幫小華「開筋骨」改運，藉此性侵小華得逞。小華事後告訴妹妹此事，到醫院驗傷採證並報警。

仁武警分局獲報後，報請橋頭地檢署檢察官偵查並起訴。雖然辯護人主張陳男在犯案後坦承犯行，並說已經與小華達成和解，請求減刑。但檢警調查後發現，陳男在警詢、偵訊，以及到橋頭地院移審訊問時都否認犯罪，甚至辯稱這是小華搞仙人跳設計他。

法官審理後指出，小華因為被性侵而萌生自殘的念頭，需高度依賴身心科藥物才能入眠。陳男對小華造成嚴重的傷害，無法獲得同情而有可憫恕的情事，因此無法減刑。法官依強制性交罪判處陳男3年2月。可上訴。