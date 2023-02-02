捷運三環六線的捷運安坑輕軌於今(2)日獲得交通部核發營運許可函，新北捷運局與新北捷運公司在完成相關準備作業後，將於10日上午舉辦通車典禮，並於當日下午正式展開試營運，通車後安坑地區居民前往雙北市區將更加的便捷與快速。

新北捷運局表示，安坑輕軌施工期間雖遭遇大環境缺工缺料及疫情影響，在捷運團隊經滾動式檢討各項工進努力克服困難，於去年12月11日完成初勘，並於12月27日完成履勘前改善事項並報請交通部履勘。

交通部在1月14日完成履勘作業，今日終獲交通部部核准營運許可函，交由新北市政府籌備接續的通車營運事宜，新北捷運局及新北捷運公司在完善各項準備作業後，於10日舉行通車典禮，當日下午將辦理列車試營運，相關試營運期間及細節，將由新北捷運公司後續另行公布。

新北捷運局說明，安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站。首站十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間。