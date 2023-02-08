安坑輕軌將在10日正式通車，首班車預計將在當日下午1點正式出發，展開為期一個月的試營運，規畫10日通車日起至3月12日止，凡持電子票證於進出站時刷卡皆可免費搭乘，無電子票者須購買單程票，試營運營業時間為上午10點至下午6點，另外新北捷運公司也公開安坑輕軌票價，將比照淡海輕軌採階梯費率制，一段票最高僅25元。

安坑輕軌營運路線圖。(新北捷運公司提供)

安坑輕軌全線7.5公里，共設有9座車站，其中K9十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，讓安坑地區民眾前往雙北市區將更加便捷快速，正式營運後的每日營業運行時間為早上6時至晚間12時，票價比照淡海輕軌採階梯費率制，一段票價為20元，最高25元，同時也將比照淡海輕軌推出常客回饋金計畫，每搭乘滿200元即可回饋50元，對於經常性搭乘的民眾具有相當優惠。

安坑輕軌梯形票價表。(新北捷運公司提供)

新北捷運公司指出，未來正式收費後的運行模式將分為「行駛區間為K1雙城站運行至K9十四張站，整體行駛時間約為21分鐘」的全程車，以及「行駛區間為K6安康站運行至K9十四張站，行駛時間約9分鐘」的「區間車」，而10日至3月12日的試營運期間則為班距10分鐘的「全程車」，並將視現場人潮進行滾動式調整，最密班距可達6分鐘。

另外兩種模式的重疊區間「K6安康站至K9十四張站」，尖峰時間班距平均7.5分鐘，離峰時間班距平均15分鐘，非重疊區間「K1雙城站至K5景文科技大學站」，尖峰時間班距為10至15分鐘，離峰時間班距則為平均15分鐘。

為慶祝安坑輕軌正式通車，除了試營運首發車將在10日下午1點啟航供民眾搶先搭乘，搭乘首發車的民眾還可獲贈通車紀念名信片、當日站戳紀念一日票及市集抵用券100元，名額只有120名，欲搭乘首發車民眾可於當日中午12點起在安坑輕軌K9十四張站1樓入口處排隊，由新北捷運公司發放號碼牌。

新北捷運公司還特別推出以「山形」為概念的DIY可折式導覽手冊供民眾索取，以及「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒，共有3瓶紀念款啤酒，分別代表淡海輕軌、環狀線及安坑輕軌等三條不同路線，並以工字型軌道造型設計開發精巧可愛的開瓶器，在安坑輕軌K9十四張站販售，限量200組售完為止，每人限購一組。

另外在K9十四張站還有「遊植感市集」，以植物及自然、手作主題為主的攤商及現場音樂表演、可加蓋通車紀念章的安坑輕軌通車紀念名信片，還有每份只要350元的超值福袋，歡迎民眾來搭乘安坑輕軌並逛逛市集。

新北捷運公司提醒，試營運期間人潮眾多，請民眾遵守現場工作人員引導並依序排隊，搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，進入月台範圍內禁止飲食，確保旅客搭乘安全。