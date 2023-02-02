群益期貨表示，過去10年時間積極建置多報價源備援系統，投入大量人力與資源確保全球即時資訊運作順暢，以保護客戶權益。因此，群益期貨自建的DMA系統（交易所行情及下單直連）不受海期上手系統異常影響，目前海期各交易所下單交易則維持正常不中斷，僅有ICE U.S.、ICE EU.少數交易所行情報價受到影響。同時亦協助客戶轉而下載使用自行研發建置的手機APP-群益行動贏家，確保交易不間斷。

群益期貨自建的群益策略王、群益行動贏家APP透過不斷加強穩定交易環境及體驗優化，其中以「超光速」、「智慧單」兩大功能備受好評，直覺式操作介面、個人化交易回報、自動送單等，成為眾多交易人指定的下單平台。

群益期貨連續兩年獲得芝商所（CME Group）頒發亞太區最佳優秀夥伴，其交易量及規模都深受市場肯定，同時提供客戶具效率、穩定性高的交易平台，提升客戶交易績效。