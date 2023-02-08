根據環評資料顯示，中科二期預計引進產業為半導體及上中下游產業以及其他相關科學事業，引進就業人口約4,500人，在園區完成開發、產業進駐後，預計產值可達5,014億元。
國科會強調，已與經濟部開會討論，若園區內廢棄物處理設區未完備、或是發生不可抗力因素，不可再利用的廢棄物會先在科學園區或工業區的系統，如竹科、南科內處理。
由於半導體先進製程積極擴廠，中部地區園區陸續已滿，國科會中部科學園區管理局規劃在台中市設立中科二期計畫，會中環評委員關切廢棄物後續處理，經過閉門會議討論後，開發單位承諾會儘量在地優先處理，最後要求國科會與經濟部建立互為備援的廢棄物處理機制，最後通過環評大會審查。
根據環評資料顯示，中科二期預計引進產業為半導體及上中下游產業以及其他相關科學事業，引進就業人口約4,500人，在園區完成開發、產業進駐後，預計產值可達5,014億元。
國科會強調，已與經濟部開會討論，若園區內廢棄物處理設區未完備、或是發生不可抗力因素，不可再利用的廢棄物會先在科學園區或工業區的系統，如竹科、南科內處理。
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