根據環評資料顯示，中科二期預計引進產業為半導體及上中下游產業以及其他相關科學事業，引進就業人口約4,500人，在園區完成開發、產業進駐後，預計產值可達5,014億元。

國科會強調，已與經濟部開會討論，若園區內廢棄物處理設區未完備、或是發生不可抗力因素，不可再利用的廢棄物會先在科學園區或工業區的系統，如竹科、南科內處理。