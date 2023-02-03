華南金控自然人董事異動 鄭竹君辭職 22:552023/02/03 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華南金控公告，自然人董事異動，發生變動日期為2月3日，異動者為自然人董事鄭竹君，也為逢甲大學副教授，異動原因為辭職，原任期為2022年6月17日至2025年6月16日。鄭竹君為公股推派的自然人董事。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 158名高階警異動 蘇揆姻親直升警政監引側目 本尊回應了 泰山砲轟陳敏薰背叛 考慮解任獨董職務 宜縣府人事出爐 祕書長仍懸缺 #自然人董事 #異動 #鄭竹 #華南金控 #辭職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣府小內閣人事調整 6局處長異動 14:052023/02/02 政治 新氣象 花蓮縣府客家、民政處長異動 04:102023/02/01 地方新聞 花蓮縣府團隊新氣象 客家、民政處長異動 16:582023/01/31 政治 史上最大調幅 新北15警分局長大搬風 04:102023/01/20 地方新聞 改組異動 衛福部長薛瑞元：我怎會知道 04:102023/01/14 政治要聞 嘉義市今新春團拜 黃敏惠預告調整市府人事 16:192023/01/30 政治 iRent會員快看！近3個月資料有異動恐個資外流 10:152023/02/02 生活 蘇貞昌終於辭閣揆！網異口同聲怒喊1字 18:172023/01/19 政治 iRent爆個資外洩14萬筆 綠委籲檢討 04:102023/02/03 社會新聞 就職當日即辭職！ 金門烏坵大坵村長3／11補選 20:142023/01/16 政治 新竹縣府人事大地震！6局處首長異動「幅度超過1／3」 11:432023/02/02 政治 雞 歲星衝剋 事業異動要謹慎 04:102023/01/25 財經要聞 新北警史上最大異動！ 16分局15分局長大風吹 金山女分局長成亮點 13:222023/01/19 社會 烏克蘭多名高官確定下台！澤倫斯基貼身幕僚首曬辭職信 21:412023/01/24 國際 曾挨批軍援烏不夠積極 德防長辭職 04:102023/01/17 焦點新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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