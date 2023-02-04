前偶像男團「棒棒堂男孩」威廉，去年4月與主播卓君澤結婚，近來趁著疫情趨緩飛往馬爾地夫渡蜜月，而他自爆正在當地「發生關係」，立刻引起網友熱議，是否即將要「做人」成功。

威廉於臉書曬出在馬爾地夫的照片，只見湛藍天空搭配清澈海水，堪稱世界上最美風景也不為過，而他除了回眸望向鏡頭之外，還面帶燦笑奔向掌鏡的老婆卓君澤，不減當年陽光男孩的帥氣模樣，接著表示：「整個假期中…我就是在發懶…發胖，發呆，發憨，發病，發牌…還有發瘋，現在我正在馬爾地夫…發生關係，哈哈哈，很開心來到到這邊，發現世界不同角落美麗的地方，繼續假期中 」。

網友眼見關鍵字「我正在馬爾地夫…發生關係」，立刻湧入留言：「明年就會碰出小小威」、「期待明年抱個小龍王或小龍女囉」、「發生關係意味正在進行創造人類的私人活動」、「祝早生貴子」、「等待你的好消息」、「小心，別軟腳了」、「那邊磁場很強，每天XX起來」。

至於桌君澤則是曬出背景照，只見她帶著草帽，白皙美背一覽無遺，悠哉遠眺前方美景，看起來極度享受這段愜意時光，接著透露心情：「有史以來最chill的假期，馬爾地夫不愧是我夢想清單之一，它的美好真的只有親身體驗才懂。當然，只有陽光、沙灘、調酒沒有室友時更棒，安靜多了」。

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