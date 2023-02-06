新北市金山區陽金公路4公里處5日晚間9時許發生土石流坍方意外，不僅造成位在山壁旁的自來水公司林莊淨水廠首當其衝遭到土石流淹沒，今(6)日早上大型機具再度集結展開搶通工程，搶在今晚6時前將堆積在道路上的土石清空；金山區長劉昌松指出，希望先搶通單線道雙向通車，並趕在8日恢復供水正常。

劉昌松表示，目前現場的災情主要是受到顛坡滑落影響，昨日造成兩線道全部封閉，後續會持續要求交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段加快搶通速度，希望先完成單線道雙向做管制的通車，不過由於現場溢流的自來水量還是相當湍急，機車騎士若是要通行必須暫時下車用牽的、以步行的方式通過。

他指出，目前規劃今日中午時搶通單線雙向道做管制通車，若能在今晚6時前清空堆積在路上的土石，明(7)日早上自來水公司就能進場搶修民用水管，展開緊急接管作業，最快要到8日才能恢復供應民生用水。

劉昌松表示，另外由於林莊淨水場上方有農業用水的灌溉渠道，結果被土石堵塞導致用水湧出，昨晚先把自來水關閉閥門後農業用水仍持續在路面溢流，目前已緊急請農田水利會阻斷農業用水。

另外由於林莊淨水場上方有農業用水的灌溉渠道，結果被土石堵塞導致用水湧出，昨晚先把自來水關閉閥門後農業用水仍持續在路面溢流，目前已緊急請農田水利會阻斷農業用水。

目前金山區有將近6000戶用水受到影響，自來水公司從萬里方面以減壓供水的方式支援，不過影響比較大的六股里以及重和里山區的居民，仍有268戶沒水用，會先設供水站因應居民取水，至於現場遭毀損的林莊淨水場是否重建，則有待日後辦理會勘而定。