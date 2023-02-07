大陸貪汙追訴期，中央紀委國家監委網站7日消息，「逃了33年，我早就追悔莫及，現在終於不用再東躲西藏了。」中國農業銀行光澤縣支行前會計劉龍輝如釋重負，向前去訊問的紀委監委工作人員吐實。

據1997年大陸《刑法》第八十八條規定，「在人民檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查或者在人民法院受理案件以後，逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制」。

1986年，剛18歲出頭的劉龍輝就在福建省南平市光澤縣農業銀行儲蓄所擔任會計，工作體面、生活無憂。本是努力奮進的年紀，但沉迷賭博的不良嗜好卻將他的人生拖向無底深淵。為償還賭債，劉龍輝鋌而走險，於1989年9月至1990年3月期間，利用職務之便，通過偽造定期儲蓄存單、假掛失、假冒提前支取等手段貪汙儲戶存款，最終因儲戶提前支取存款時發現短款問題而事情敗露。

為逃避法律制裁，1990年，劉龍輝開啟了長達33年的逃亡路。三十多年來劉龍輝不斷轉換打工地點，不敢坐車、不敢辦理銀行卡、手機卡，也不敢與家人聯繫，僅在2002年夏天，騎自行車從浙江溫州返回光澤縣，當天晚上就又騎自行車匆匆離開。

「連父親過世都不敢回家，每天過著擔驚受怕的日子，像老鼠一樣，那滋味真的沒法說，現在被抓到了，反倒輕鬆了很多。」說起逃亡生活，劉龍輝不住地搖頭。

大陸國家監察體制改革後，福建省紀檢監察機關開展外逃人員起底，推動長期外逃案件取得突破。根據部署，南平市紀委監委指導光澤縣紀委監委全面梳理改革後新接手外逃人員情況，針對劉龍輝案件重新制定追逃追贓工作方案，一方面持續不斷通過劉龍輝親屬開展工作；另一方面千方百計摸排劉龍輝外逃線索。

因劉龍輝潛逃時間早，其網上追逃照片是以其初中畢業合影截取的翻拍照片，較為模糊沒有比對價值。辦案人員從縣公安局的歷史檔案中逐份翻找，最終找到劉龍輝1986年製作身分證的底冊照片，更新至網上追逃系統。

今年1月，浙江省永嘉縣警方通過更新後的照片發現劉龍輝蹤跡。光澤縣紀委監委立即前往核實劉龍輝身分，並將其帶回光澤縣。經訊問，劉龍輝對貪汙行為供認不諱。家屬代為退繳了全部贓款。日前，光澤縣紀委監委已將該案移送司法機關審查起訴。