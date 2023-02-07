單身獨食市場擴大並搶攻一年90億元燒肉商機，馬辣國際餐飲集團去年8月宣布進軍個人燒肉市場新創全新品牌「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」再拓新店點，全台第2間即選擇進駐基隆最新人氣地標–「基隆東岸廣場Q-Esquare」為燒肉控帶來全新、便捷的美食體驗。

「燒肉ChaCha」主打「雙倍肉量」最低只要280元即可開烤，最高免千元便可享有世界三大和牛的夢幻菜單，以及多款精選套餐與單點菜色，可自由組合或加購，另有附設無酒精飲品、日本明治冰淇淋、日本空運來台的特調佐料/醬汁集結的開放式自助吧，無限量暢飲、暢食。全店採用「冷藏濕式熟成國際認證原塊肉品」提供日本A5和牛雪花、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、安格斯骨付牛小排、特A級松阪豚、極上厚切牛舌、黃金去骨鮮嫩雞腿…等頂級肉品，還有挪威鮭魚菲力、生食級紋甲花枝、北海道生食級干貝、阿根廷天使紅蝦等10種產地新鮮直送海鮮，菜單十分豐富多樣。

歡慶基隆店試營運，即日起同步開放現場、電話、網路訂位，官方粉絲團還有熟客券抽獎活動。

2023/2/28日止，個人單筆消費滿500元，現場打卡即贈「極上烏魚子」一份/2片；當月壽星只要提前至少一日訂位並主動告知參與壽星活動，用餐當日公開分享即贈「北海道生食級干貝」一顆。

「東岸廣場E-SQUARE」商場3樓，以日系新穎、年輕風格打造，寬敞明亮，隨處可見品牌精神標語「一人燒肉ChaCha好」、「烤到ChaCha最好吃」、「好吃到會跳ChaCha」富具活力與節奏感，相當有趣。設席43桌，有單人客席區，亦有2-16人桌型可供家庭、團體聚餐，全店可容納近70位顧客，還有半開放式包廂設計，以微型鏤空窗花作為隔屏，更具隱私性及舒適感。

「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」特別推出全新套餐「海珍寶海鮮盛合」（每份售價520元），主餐包含東港野生烏魚子、日本北海道生食級干貝、野生大海蝦、九孔鮑魚、深海透抽、挪威鯖魚和寶島CAS健康豚嫩腿、黃金去骨鮮嫩雞腿、椒鹽雞軟骨，光是主餐已涵蓋9大明星品項，齊聚一堂、海陸雙饗，份量則是一般外界的1倍~1.5倍之多，還有副餐小缽、漬物、沙拉、湯品、食事五大樣，且每樣都有4種菜色可選，為讓消費者有高度的餐點自主性，還可跨區重複挑選，例如：五大樣皆是小缽、三大樣小缽＋一樣沙拉＋一樣食事等，自組套餐內容，變化十分多樣。

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