土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，許多大樓瞬間倒塌，預估土、敘兩地罹難人數超過千人以上，且數據仍不斷攀升。對此，毒物專家招名威表示，其強度堪比「5倍921」，他也立即聯絡當地友人關心，不過卻苦等了6個小時才收到對方回訊，同時也揭露了當地的慘況。

招名威在臉書粉專《招名威教授 毒理威廉 》發文表示，日前他傳訊息關心土耳其朋友的狀況，等了超過6個小時才收到回訊，對方表示，目前待在首都，一切平安，只是土耳其的東南區域狀況不佳，「慘到根本無法確定他們自己可否克服這一切」。

從招名威上傳的對話截圖可見，對方透露，土耳其東南方的傷亡者恐達千人以上，已經有許多朋友失聯，「情況真的很慘」。而昭明威也回憶起921大地震的情況，直說：「永遠都不會忘記，那個先上下再左右擺盪的感覺，更何況土耳其經歷5倍大921等級的地震」，讓他難以想像現場的情況。

文末，招名威坦言，「現在說一切安好真的很矯情」，但真心希望能盡速救出被壓在瓦礫中的生還者，救一個是一個。而這則貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「土耳其那邊比我們921大地震還要慘欸」、「921那次，土耳其是最早派救援隊來台的國家，所以我們這次也很快派人去救援了，希望他們能跨過這場悲劇」、「而且土耳其現在下著大雪，天候狀況很差」、「台灣搜救隊已在昨晚出發！天佑土耳其」。