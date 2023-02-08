這是自共和黨人重新贏得眾議院控制權以來，拜登首次在國會兩院聯席會議上發表談話，其主題也是他上任以來一再強調的重點。

拜登國情咨文摘要如下：

●美國，偉大的國家

美國的故事是一個展現出進取與韌性的故事，我們是唯一一個每一次從危機中走出時都比陷入危機時更加強大的國家，而現在我們再度做到了。

今天新冠疫情已不再控制我們的生活。兩年前，我們的民主面臨自內戰以來最大的威脅。時至今日，雖然受到挫折，但我們的民主仍然堅不可摧。

●美國經濟

兩年前我們的經濟步履蹣跚。今晚當我站在這裡時，我們創造了創下紀錄的1200萬個新工作，兩年內所創造的工作機會超過任何一位總統在4年內的成就。兩年前新冠疫情讓我們的企業關閉，讓我們的學校關閉，讓我們失去太多。

我的經濟計畫是投資在那些被遺忘的地方與人們。在過去40年的經濟動盪中，太多人被放棄或被視而不見。這就是為什麼我們要打造一個不讓任何人被拋下的經濟體。由於我們在過去兩年所做的選擇，工作已經回來、我們的驕傲已經回來，這是一個藍領的藍圖，將重建美國，並將真正改變諸位的生活。

●我的共和黨朋友們

對我的共和黨朋友們來說，如果我們能在上屆國會共同努力，就沒有理由不能在這屆新國會共同努力。人們向我們發出了明確的訊息，為鬥爭而鬥、為掌權而掌權、為衝突而衝突，將讓我們一事無成。

這一直是我對國家的願景，即重振美國精神、重建美國的脊梁—中產階級、讓國家團結起來，這就是我們來到這裡的任務。

從波士頓到亞特蘭大再到波特蘭的主要機場，我們已經為20,000多個項目提供資金，我衷心感謝投票支持該法案的共和黨朋友。

對於投了反對票但仍要求為他們選區的項目提供資金的共和黨朋友們，請別擔心，我已承諾要成為所有美國人的總統。

●大藥廠

每天有數百萬美國人需要胰島素控制他們的糖尿病們才能活下去，胰島素已經存在100年，藥廠製造一瓶胰島素只需要10美元，但大廠們一直向人們收取數百美元的不公平價格，並創造了創紀錄的獲利。今後讓我們為每一個需要胰島素的人，將每個月的用藥價格控限在35美元。

●警察改革

我們想要的東西都一樣：沒有暴力的社區，執法人員贏得社區信任，而我們的孩子能平安回家。

法律之下的保護人人平等，這是我們在美國彼此立下的盟約，我知道大多數警察都是善良得體的人，他們每次戴上盾牌時都在冒著生命危險，但是發生在曼非斯市泰爾（Tyre Nichols）身上的事情太過頻繁，我們必須改進。

●支持烏克蘭

我們讓北約團結一致，並建立了一個全球聯盟。我們反對俄羅斯總統普丁的侵略，我們與烏克蘭人民站在一起。今晚，烏克蘭駐美國大使再次加入我們，她不僅代表她的國家，也代表她人民的勇氣，拜登表示：「只要有需要，美國將團結一致地支持您的國家」。

●基建採用美國製建材

拜登宣布新標準，要求所有聯邦基礎建設項目的所有建築材料都必須在美國製造，「木材、玻璃、灰泥板、光纜，全都必須在美國製造」。

●通膨每個月都在降

拜登承認美國人仍然感受到通膨的壓力，但數據正朝著正確的方向發展，「現在我們比地球上任何國家都處於有利地位，我們還有更多工作要做，但國內通膨正在下降，過去6個月來，每個月通膨都在下降。但實得薪資（take-home pay）卻增加」。

●中國氣球之亂

拜登在談到上周飛越美國領土上空的中國間諜氣球時表示，他將致力於與中國合作，以增進美國利益並造福全世界，但「如果中國威脅到我們的主權，我們將採取行動保護我們的國家，而我們做到了」。

拜登並盛讚去年在民主、共和兩黨共同大力支持下、為促進美國半導體產業所通過的晶片法，並承諾未來將推出更多法案。拜登表示：「我不會為我們投資於『壯大美國』而道歉，我們將投資美國的創新、投資將定義未來的產業，而中國正打算主導這些產業」。

●富人、庫藏股加稅

拜登呼籲將1月生效的庫藏股稅率提高為4倍，並再次呼籲提高億萬富豪的稅率。

投資人表示，雖然此類提案獲得國會通過的可能性很低，尤其是共和黨掌控著眾議院，但可能或多或少影響投資行為。

此外，如果企業認為即將加稅，可能促使他們加快回購股票，且最終可能轉而把錢拿來配發股利。

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）資深分析師 Howard Silverblatt表示，即使提高庫藏股稅率，最終影響也可能不大。他預估現有的1%稅率只會使標普500指數公司2023年的獲利減少0.5%。

根據標普道瓊指數公司的數據，標普500指數成分股公司2022年第四季的股票回購總額估達到2200億美元，而2023年將首次突破1兆美元大關。