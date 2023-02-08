建通為端子廠，過去產品應用以家電端子居多，公司近幾年努力擺脫低階端子市場，將低毛利產品外包，以自家銑削精工技術，切入異型導體銅材加工，近期傳出接獲大陸新能源車及IGBT訂單，為今年營運增添新動能。

建通總經理何易霖在日前法說會表示，新能源車、電子行業的快速發展，電子部件的小型化，新能源車連接器高功率化，對高性能銅合金的異型導體銅材需求逐步提高，採用異型導體銅材設計制造特殊連接器，其沖壓製程可實現高效率和高品質的生產，去年新增出貨客戶如：怡得樂、惟精、 KINETIC…等，異形導體銅材佔營收比重約0.04%，預估今年佔比可望達個位數以上。

建通精密1月合併營收1.24億元，月減45.09%，年減54.11%，雖然今年1月營運處於谷底，隨著春節後員工陸續回歸工作崗位，客戶訂單逐月回溫，加上公司積極調整產品結構，營運可望自第2季起重回成長軌道。

建通表示，隨著2023年第2季特殊新型銅材煉製廠完工、擴大高毛利藍海市場製品，並加速旗下製品組合優化，第2季可望轉虧為盈，今年營收將逐季增長，全年毛利率可望優於去年，全年獲利可期。