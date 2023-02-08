日籍女星佐藤麻衣與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁，離婚官司近日在東京正式開打，但兩人因贍養費問題喬不攏，導致離婚官司卡關，據悉早在日本開庭前，兩人在新加坡就有官司，而友人也透露麻衣的心聲。

根據《自由時報》報導，友人透露，麻衣衡量過日本物價及生活品質，認為王泉仁提出每個月六萬贍養費過日子對人不夠好，然而，據悉王泉仁入籍新加坡十幾年，在東京開庭官司前，於新加坡早就有官司，不過新加坡官司局勢不同，據了解麻衣已在去年夏天勝訴，因此戰場才延伸至東京。

然而，《鏡週刊》報導中提到，東京開庭時法官表示，希望下次開庭時雙方可喬定一個金額，對此，王泉仁委任律師表態雙方財產費用不會再多，更警告麻衣不要在社群平台上發布有關離婚官司細節，不難看出王泉仁似乎相當在意外界輿論。。

開庭結束後，麻衣走出法院面對媒體只回應「簽了合約」不方便透露，接著被問到是否會恨王泉仁，麻衣則坦言「心很累，會難過、傷心，但…也只能往前看了」接著便與律師離開現場。