藝人隋棠日前遭控放任孩子清晨嬉戲擾鄰，被冠上「惡鄰居」的臭名，她隨即發出千字文回應，不料鄰居因此氣得直說「不排除提出加重誹謗告訴」，雙方各執一詞隔空交戰。對此，就有鄉民認為，隋棠若繼續和對方鬥下去，可能會有人身安全和隱私曝光的隱憂，貼文一出，又掀起一波討論。

原PO在PTT八卦板以「隋棠那房子還能住下去嗎？」為題發文點出2大隱憂，首先「安全隱憂」，因隋棠和鄰居鬧上法院，未來小孩在家溜滑梯，或假日一大早跑跳，都要擔心鄰居上門抗議，且對方已為了噪音就醫看身心科，「若把對方逼急了有人身安全隱憂」。

再者為「隱私隱憂」，有房產網站曝光隋棠家的建案名稱及樓層，只要上網一搜就能輕而易舉查到，且鄰居也有可能會進一步揭露隋棠一家人的隱私，例如：「原本大家以為他們是帶小孩親力親為的好爸媽，鄰居卻說他們經常不在家、管不住小孩」，苦心經營的形象恐遭摧毀。

雖然貼文曝光沒多久原PO隨即刪文，不過已有鄉民轉推討論，網友紛紛留言，「還好吧…又不是死人了」、「自己在家裡碰碰跳跳，你奈我何」、「頂多覺得那個房子隔音是不是不好」、「可能換一間吧，現在新的大樓是二進制，樓層間是不能互通的，根本不可能讓鄰居拿著什麼榔頭上來講話」、「民訴打完，大概也搬走了啦」。