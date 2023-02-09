台灣高鐵今（9）日上午8點15分於新竹站發生道岔訊號異常，9點54分完成修復，高鐵表示延遲30分鐘以上、未滿60分鐘者，將退還票價50％；延遲60分鐘以上者，將全額退票。
今日上午8點15分高鐵新竹站發道岔訊號異常，影響桃園至左營路段。高鐵表示，經成立緊急應變中心運轉調度，同時派員立即搶修，已於上午9點54分完成修復。
高鐵表示，旅客遭延遲30分鐘以上、未滿60分鐘者，將退還實收票價50％；延遲60分鐘以上者，將退還全額實收票價。旅客可於即日起1年內，持原車票至各車站售票窗口辦理。
台灣高鐵今（9）日上午8點15分於新竹站發生道岔訊號異常，9點54分完成修復，高鐵表示延遲30分鐘以上、未滿60分鐘者，將退還票價50％；延遲60分鐘以上者，將全額退票。
今日上午8點15分高鐵新竹站發道岔訊號異常，影響桃園至左營路段。高鐵表示，經成立緊急應變中心運轉調度，同時派員立即搶修，已於上午9點54分完成修復。
高鐵表示，旅客遭延遲30分鐘以上、未滿60分鐘者，將退還實收票價50％；延遲60分鐘以上者，將退還全額實收票價。旅客可於即日起1年內，持原車票至各車站售票窗口辦理。
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