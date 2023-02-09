台東縣警察局9日下午舉行新任主任祕書、督察長及大武、成功、台東分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮，典禮由台東縣長饒慶鈴主持，並授予新任成功分局長陳勇誌、大武分局長高志正2線4星官階，饒慶鈴期勉新到任的警察伙伴，共同努力維護台東是全國治安及交通最佳的美譽。

台東縣警察局9日下午舉行新任主任祕書、督察長及大武、成功、台東分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮。（蔡旻妤攝）

新任主任祕書蘇偉荃，42歲，中央警察大學68期畢業，歷任本局成功分局長、嘉義縣警察局布袋分局長、屏東縣政府警察局內埔分局長，本次由新竹市警察局第二分局分局長調陞。

台東縣警察局9日下午舉行新任主任祕書、督察長及大武、成功、台東分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮。（蔡旻妤攝）

新任督察長蔡耀順，50歲，中央警察大學61期畢業，歷任屏東縣政府警察局枋寮分局長、本局關山分局長、屏東縣政府警察局內埔分局長，本次由連江縣警察局主任祕書調任。

台東縣警察局9日下午舉行新任主任祕書、督察長及大武、成功、台東分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮。（蔡旻妤攝）

新任台東分局長陳蔚文，51歲，中央警察大學59期畢業，歷任內政部警政署專員、花蓮縣警察局玉里分局長，本次由花蓮縣警察局吉安分局長調任。

新任成功分局長陳勇誌，47歲，中央警察大學62期畢業，歷任台南市政府警察局督察室督察員、麻豆分局行政組組長，本次由台南市政府警察局歸仁分局交通組組長調陞。

新任大武分局長高志正，49歲，中央警察大學62期畢業，歷任高雄市政府警察局祕書室股長、左營分局交通組組長，本次由高雄市政府警察局三民第二分局交通組組長調陞。

警察局長陳錦坤指出，此次計有主任祕書、督察長、台東分局長、成功分局長及大武分局長等重要警職人員異動，調出人員為主任祕書廖志明調任雲林縣警察局主任祕書、督察長劉清俊調任屏東縣政府警察局主任祕書、台東分局長李益杰調陞連江縣警察局主任祕書、成功分局長郭譯隆調任屏東縣政府警察局枋寮分局長、大武分局長吳正文調任雲林縣警察局虎尾分局長。以上同仁自到任以來，工作認真、負責，推動各項警政工作不遺餘力，讓本縣屢獲佳績並深受縣民肯定，感謝他們對本縣治安的貢獻，相信以他們的工作能力到任新職，必定游刃有餘，更上一層樓。

饒慶鈴對新到任人員除誠摯表示恭喜之外，也期許新任官能發揮所長，承續警察局以往的優異表現，面對即將到來的228連續假期出遊車潮，各位同仁對於維護治安和交通疏導，必須全心投入、圓滿完成，也期勉全體警察同仁與縣府團隊共同努力，帶給縣民優質服務，營造台東幸福宜居城市。