財政部表示，依《所得稅法》第17條第1項第2款第2目之1規定，個人對於教育、文化、公益、慈善機構或團體之捐贈，得於綜合所得總額20％額度內扣除。

但有關國防、勞軍之捐贈及對政府之捐獻，不受金額限制。另依同法第36條規定，營利事業為協助國防建設、慰勞軍隊、對政府之捐贈，及經該部專案核准之捐贈，得列為當年度費用，不受金額限制；對機關團體之捐贈，得在不超過營利事業所得額10％限額內列為當年度費用。

財政部說明，為協助土耳其震災，衛生福利部開放接受民眾愛心捐款，募得款項將統一交由外交部做為援助土耳其震災之用，協助災民度過難關。個人或營利事業透過該部開設「衛生福利部賑災專戶」進行捐款，為對政府之捐贈，得全額列報捐贈列舉扣除額或費用，不受金額限制。

財政部進一步說明，個人或營利事業如捐款國內其他機關團體，由該等機關團體對土耳其進行國際援助，個人或營利事業對機關團體之捐贈，得在不超過綜合所得總額20％或營利事業所得額10％限額內，列為當年度捐贈列舉扣除額或費用。

財政部提醒，國人發揮愛心及時送暖捐款、捐物資，協助土耳其災民度過難關，同時也能享有節稅權益，請記得保留受贈單位所開立載明「土耳其震災」事由之收據，於辦理2023年度所得稅結算申報時，憑以列報捐贈列舉扣除額或費用。