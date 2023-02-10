土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，截至今天死亡人數已突破2萬人，救難人員持續在低溫中搜救，但尋獲瓦礫堆下倖存者的希望逐漸變得渺茫。

法新社報導，官員與醫護人員表示，土耳其境內有1萬7134人死亡、敘利亞境內有3317死，合計確定死亡人數來到2萬451人。

土耳其官員還說，東南部10個受災最嚴重的省分共有超過7萬人受傷。（譯者：楊昭彥）1120210