Global Mall新北中和店的帕朵拉義式餐廳「愛你久久情人節套餐」，組合價2099元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的Tiimec探覓刻PAUL HEWITT獨家限量組合，原價7300元，優惠價5999元。（Global Mall提供）

情人節即將到來，百貨也貼心準備好一連串的甜蜜活動，以及送禮優惠推薦，Global Mall特別推出「甜蜜情人節全攻略」，輕奢飾品、香氛、舒壓商品推優惠7折起，更在新北中和、桃園A19及屏東市 3店特別設置情人節浪漫打卡點，將象徵愛情的巧克力打造成兩米高的立體打卡點，16日至3月1日還推有會員限定甜蜜禮，活動期間當日全館累計消費滿1,000元即送限量「紅寶石草莓巧克力」，3月1日前加碼祭周一至周四於指定餐飲專門店，單筆滿千享點數3倍送，車站店則享單筆滿300元點數3倍送，13日至19日APP扣3000點再換限量福容大飯店住宿券、扣6000點換限量礁溪寒沐酒店一泊二食住宿券。

京站在3月1日前推出了APP扣30點玩刮刮卡抽獎，完成任務即可領取在APP上抽到的《鬼滅之刃》免費電影交換券或電影折價券。（京站提供）

京站的gonna花漾雙人套餐，原價1470元，特價1314元，點餐再任選紅、白酒雙杯。（京站提供）

京站獨家HEAVEN LAFA空間擴香150ml、香水50ml，原價3560元，特價2431元。（京站提供）

京站就推出了各種能夠表達心意、為感情增溫的甜蜜禮物，像經特殊處理的花意空間「天空音樂恆星花盒」，不需澆水也可長期保存觀賞，還有承諾套牢另一半的鑽戒也享特價優惠，同時還在館內各主題餐廳推出浪漫套餐優惠，如gonna花漾雙人套餐享特價以外，點餐再任選紅、白酒雙杯，另外3月1日前還有《鬼滅之刃》以及LINE WEBTOON活動，拍照打卡抽免費電影券、滿額再換「LINE WEBTOON愛情必勝解方」，趁著情人節去京站買禮物、吃大餐、看電影正剛好。