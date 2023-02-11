監製吳念真（左起）、陸小芬、導演傅天余和監製吳明憲開心合影。（威視電影伯樂影業提供）

洪佩瑜近來推出台語新歌〈同款〉，同是由吳念真、吳明憲監製，導演傅天余自編自導電影《本日公休》主題曲。一釋出被發現有2意外巧合，該曲歌詞由吳念真創作，這是他繼1987年電影《桂花巷》後，時隔35年再度為電影主題曲操刀撰寫歌詞，同款的是女主角皆是影后陸小芬。

第二個巧合為，在電影裡陸小芬所飾演的母親職業和洪佩瑜的母親一樣都是家庭理髮師，令洪佩瑜想起當母親站在理髮椅後面，拿著剪刀幫客人剪頭髮的樣子，她形容：「那是我從小到大看見她在自己小小店面裡的模樣，真的像『同款』的歌詞裡面說的，媽媽就是這樣子跟他的客人們，有著很奇異的連結，那是超越客人的那種情誼，有點神奇。」

〈同款〉由金曲獎最佳製作人陳建騏首次譜寫台語歌，陳建騏為此花了很多時間了解字裡行間對情誼的珍惜與對生命的釋然，反覆聽著吳念真錄的歌詞語音，尋找著適合的旋律，隨後以樂曲梳理吳念真的詞句，寫出專屬電影中珍貴又不平凡的情感。