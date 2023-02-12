高雄市政府勞工局於11日在新光三越高雄左營店彩虹市集1樓夢想廣場，舉辦今年開春第一場「創薪起飛、魅力高雄」大型徵才活動。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

許多民眾會選擇在農曆年後求職、轉職找新工作，高雄市政府勞工局昨日下午在新光三越高雄左營店彩虹市集1樓夢想廣場，舉辦今年開春第一場大型徵才活動，經統計現場遞履歷面試者總計達743人次，廠商回報的初媒率約38％。勞工局也預告，2月還會有2場中型徵才活動，求職者可把握機會。

勞工局表示，今年開春第一場「創薪起飛、魅力高雄」大型徵才活動，有許多知名廠商釋出半導體工程師、電子工程師、製程工程師及儲備幹部及等優質的工作機會，投遞履歷人次較多的事業單位，包括台積電101人、二十一世紀63人、日月光59人、華泰電子也有41人，以及三元能源與燁聯鋼鐵各有40人次投遞。經統計現場遞履歷面試者總計達743人次，廠商回報的初媒率約38％。

勞工局並預告2月還有2場中型徵才活動，分別於2月17日上午在岡山樂購廣場；2月21日下午在鳳山靈糧堂中型舉辦，將提供許多工作的機會。

勞工局指出，求職民眾除考量公司薪資待遇、福利與工作環境之外，也希望可以同時兼顧未來發展及家庭生活的平衡，為此，勞工局將持續協助在地廠商提供更友善、安全與健康的職場環境，積極辦理各項宣導輔導與幸福企業評選活動，幫助優質廠商留住優秀人才，帶動產業發展。