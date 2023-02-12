屏東家扶中心在今年寒假舉辦3場徒步挑戰營，共計百人參加，接力完成超過百公里的徒步挑戰，當中年紀最小的年僅7歲，令人刮目相看。（屏東家扶提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東家扶中心在今年寒假舉辦3場徒步挑戰營，共計百人參加，接力完成超過百公里的徒步挑戰，當中年紀最小的年僅7歲，令人刮目相看。（屏東家扶提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東家扶中心在今年寒假舉辦3場徒步挑戰營，分別是「大專組挑戰琅嶠卑南道(阿朗壹古道)成年禮」、「高中組挑戰徒步到恆春」、「寄養兒少挑戰40公里到里港秘境」，共計百人參加，接力完成超過百公里的徒步挑戰，當中年紀最小的年僅7歲，令人刮目相看。

屏東家扶中心指出，率先出發的大專組共37人，先完成南台灣最美琅嶠卑南道後，再走進牡丹鄉旭海「馬查蘭，Macaran部落」進行社會服務，就讀大三護理系的侯姓大專生是原住民，從小在平地長大，她說，進到部落才發現她對原民文化認識不足，部落孩子的天真讓她期許自己未來能回鄉服務。

高中組32人則以認識各鄉鎮的文化風土及社會服務為目的，挑戰4天3夜邊搭公車邊走路的百公里旅行，從屏東家扶出發到恆春鎮，步行部份共62公里。

屏東家扶表示，此次活動由6名家扶自立青年集體請假回鄉籌畫並執行，高二的陳同學說，每次搭車回恆春總是一上車就睡覺，這次活動讓他發現原來他錯過太多美麗的風景，例如進入枋山鄉後有海的味道，以後坐車回家時，他一定要好好欣賞屏東的美。

至於挑戰2天40公里到里港祕境的31名寄養兒少，是3場徒步活動中年齡層最小的，有11名兒童僅七歲，且都是第一次挑戰。帶隊的李建志社工說，有15名寄養童是特殊兒少，有發展遲緩、自閉症、亞斯伯格症、過動等症狀，需要隨身帶著藥出門。

李建志說，患自閉併智能障礙的小偉令他特別感動，9歲的小偉領有中重度殘障證明，每次走累時就會靠近他、讓他牽著走繼續往前走，其實他很心疼小偉，想請保母車載小偉，但小偉堅持自己走完全程，這毅力也鼓舞了一起走的小伙伴。

31名孩子從里港走回家扶時，很驕傲地告訴社工，他們完成40公里，走了71126步。屏東家扶主任傅敏峯表示，孩子們靠自己的雙腳完成了挑戰，也從中學到只要堅持向前走，一定可以走出屬於自己的人生。