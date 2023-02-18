JOSE ALVARADO CALLED GAME ‼️



TEAM PAU WINS #JordanRisingStars pic.twitter.com/EqyNmSdlWT — NBA (@NBA) February 18, 2023

採取全新賽制的NBA全明星周末首日重頭戲新秀挑戰賽18日登場，「保羅隊」最後靠著鵜鶘後衛阿瓦拉多突襲式的三分冷箭，驚險以25比20氣走「喬金隊」，奪下今年新秀挑戰賽冠軍，無論在首戰與冠軍賽表現都很優異的阿瓦拉多，如願獲選新秀挑戰賽MVP。

新秀挑戰賽今年改變賽制，改由4隊爭冠，前兩戰目標40分贏球，冠軍戰目標25分，首戰推出「保羅(蓋索)隊」出戰「戴隆(威廉斯)隊」，靠著國王年輕射手基根莫瑞的絕殺三分球，「保羅隊」最後以40比25輕取「戴隆隊」，率先晉級冠軍賽，阿瓦拉多貢獻13分。

接著「喬金(諾亞)隊」遭遇由NBA發展聯盟球員組成的「傑森(泰瑞)隊」，結果跟首戰很像，靠著尼克射手格里姆斯的三分外線，「喬金隊」以40比32擊退難纏的「傑森隊」，將跟「保羅隊」爭奪今年新秀挑戰賽冠軍。

冠軍賽打得相當膠著，雙方多次打成平手，只是「保羅隊」先靠暴龍前鋒史考提巴恩斯拋投打破18比18平手僵局，接著魔術前鋒班凱羅兩罰俱中，「保羅隊」22比18領先，但「喬金隊」也靠雷霆前鋒傑倫威廉斯兩罰俱中追上，沒想到阿瓦拉多馬上用三分球幫助「保羅隊」奪冠。

而在名人賽方面，萊恩(爵士老闆萊恩史密斯)隊WWE摔角巨星米茲雖在槍響同時投進超大號四分球，可惜重看過後確定不算，韋德隊最後以81比78驚險擊敗萊恩隊，全場不斷爆扣籃框展現爆發力的西雅圖海鷹接球員梅特卡夫獲選MVP。