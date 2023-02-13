86歲的貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）在俄羅斯入侵烏克蘭之前，經常吹噓自己與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的交情，他在去年9月引發一場風暴，指稱蒲亭是被「逼」進攻烏克蘭，想讓「正派人士」掌管基輔。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）10日指責法國，在巴黎為澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉辦一場與法德領袖共進晚餐的宴會，而將其他歐洲盟邦排除在外，此舉危害了歐盟團結因應烏克蘭危機的行動。

貝魯斯柯尼在倫巴底大區（Lombardy）告訴記者：「我永遠不會與澤倫斯基進行會談，因為我們正目睹烏克蘭蒙受災禍、烏國士兵和平民遭到屠殺。」

貝魯斯柯尼說，如果澤倫斯基停止攻擊頓巴斯第區（Donbass）的兩個分離主義共和國，這場戰爭就不會發生。「因此，我對這位先生（澤倫斯基）的行為做出非常、非常負面的評價。」

貝魯斯柯尼也敦促美國向澤倫斯基施壓，並揚言要停止向烏克蘭運送武器；他也承諾，如果烏克蘭同意立即停火，將對烏國提出大規模援助計畫。

梅洛尼的辦公室表示，義大利政府對烏克蘭的支持是「堅定且深信不疑，正如計畫中所作的明確陳述，而在國會表決中獲得大多數人支持相關決策，也可證實這點」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120213