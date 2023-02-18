綜合紐約時報與相關外電報導，西方領袖雖誓言只要烏克蘭有需要，就會繼續堅決相助。但隨戰事曠日費時，外界仍不免擔心歐美團結挺烏的決心能持續多久。

數十名各國領袖、外交官與外交決策菁英齊聚德國參加為期3天的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在開場時透過視訊，將戰爭比做聖經大衛扳倒巨人歌利亞的故事，稱烏克蘭將以小勝大。

澤倫斯基強調烏克蘭要挺過俄國重整後展開新攻勢的關鍵，在於西方能否加快武器交付速度。他說：「我們需要快一點。（武器交付）一直都有延宕情況，這是不對的。」

德、法領袖表示會加強援烏，但也警告戰爭恐會拖更長。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說「為一場長期戰爭做準備是明智作法」；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也說「我們準備承受一場長期衝突」。

馬克宏還暗示俄烏戰事最終仍不免要透過談判解決。即便他認為當前還不到與俄國總統蒲亭談判的時候，但講到與俄國最終互動時，馬克宏仍提出「對話」「重新接觸」等語彙。

而儘管基輔一再敦促西方提供戰機，蕭茲再次示意軍援戰機暫不在援烏選項。

美國官員承認，他們對「南方世界」（即開發中國家，歐美和亞洲發達地區「北方世界」的相對）買單俄國的戰爭敘事感到沮喪；許多開發中國家對俄烏戰爭無感，也同意莫斯科稱西方制裁導致糧食危機的說法。

除俄烏戰爭外，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）與中國最高外交決策官員、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會否舉行場邊會談，是慕尼黑安全會議另一焦點。2月初美國指控並擊落入侵領空的中國偵察氣球，加劇兩國關係緊繃。